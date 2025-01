Malore dopo un'immersione, il noto fotografo Sestini in ospedale

Il celebre fotoreporter toscano Massimo Sestini, 62 anni, è ricoverato in Rianimazione all'ospedale di Trento dopo un incidente sott'acqua nel gelido lago di Lavarone, dove si trovava per un'immersione. Sestini è stato riportato in superficie dall'istruttore e subito rianimato dai soccorritori. E' stato quindi trasportato in ambulanza all'ospedale di Trento, dove è ancora ricoverato in Rianimazione in coma farmacologico, anche se non sarebbe in pericolo di vita.