Massa, perseguita la ex con centinaia di telefonate: ammonito dal questore

Il 37enne non si rassegnava alla fine della relazione, durata circa un anno, e terminata per volontà della 25enne lo scorso settembre proprio per gli atteggiamenti possessivi e manipolatori dell'uomo. Circa un mese fa, si era dunque trasferito dalla Lombardia a Massa, ospitato dalla sorella, e aveva iniziato a perseguitare la ex fidanzata. Secondo quanto riporta il quotidiano "La Nazione", in un'occasione l'uomo sarebbe arrivato a presentarsi sotto l'appartamento della donna ben 15 volte in 24 ore. E ancora, in una giornata sarebbe arrivato a farle 282 telefonate. "In altre occasioni, aspettava che uscisse di casa, la seguiva e arrivava a salire sul bus con lei, minacciando di volersi togliere la vita, non accettando di vivere senza di lei né che la stessa potesse avere altre frequentazioni", si legge sul quotidiano.