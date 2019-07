Massa, morta la bimba ricoverata per un incidente in piscina: indagate sei persone

Una dodicenne di Parma, ricoverata all'Ospedale Pediatrico Apuano di Massa, è morta in seguito a un incidente avvenuto alla piscina dei bagni Texas di Marina di Pietrasanta. Due le possibili cause della disgrazia al vaglio degli inquirenti: la bambina potrebbe essere stata colta da un malore in acqua oppure potrebbe essere rimasta impigliata con i capelli in un bocchettone. Per la vicenda sono indagate sei persone, i titolari della struttura e gli assistenti bagnanti potenzialmente coinvolti.