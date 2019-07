Porto Rico, scivola dalle braccia del nonno: bimba muore cadendo dall'11esimo ponte di una crociera

Una bimba di un anno e mezzo dello stato dell'Indiana (Usa) è morta dopo essere scivolata dalle braccia del nonno mentre si trovava sull'11esimo ponte della nave da crociera "Freedom of the seas". L'imbarcazione si trovava attraccata al molo del porto di San Juan ( Porto Rico ) e la piccola, dopo un volo di decine di metri, si è schiantata sulla banchina di cemento. Tutta la famiglia, distrutta, era a bordo della nave per una vacanza.

Secondo le prime ricostruzioni, in nonno stava facendo giocare la nipotina sull'undicesimo ponte quando, per cause ancora da chiarire, ha perso l'equilibrio, si è andato a scontrare contro il parapetto e ha perso la presa, facendo precipitare la piccola per decine di metri contro la banchina di cemento.



La drammatica scena è stata vista dalla madre della piccola che, appena ha realizzato cos'era accaduto, si è lasciata andare a uno straziante urlo di dolore che ha allertato gli altri passeggeri. "Un grido come nessun altro, quello di una madre disperata", racconta un testimone alla rete "Telemundo". Immediato l'intervento dei medici e delle autorità locali che hanno chiesto al personale di bordo di trasferire tutti i passeggeri sull'altro lato della nave per poter esaminare la scena dell'incidente senza disturbo.



Le testate locali, inoltre, riportano che la bimba non sarebbe morta sul colpo ma dopo il ricovero in ospedale.