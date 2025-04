Massa Carrara, incidente sul lavoro in una cava di marmo: muore 59enne

Incidente mortale sul lavoro in una cava di marmo sulle Apuane, nel comune di Carrara (Massa Carrara). La vittima è un operaio di 59 anni. L'uomo, mentre era alla guida di un dumper, è caduto per molti metri nella fossa Ficola, rimanendo schiacciato sotto il mezzo pesante. L'incidente è avvenuto nella cava numero 150, nella zona Fantiscritti, in località Miseglia.