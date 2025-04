Un operaio di 59 anni è morto in un incidente sul lavoro avvenuto a Zogno, in Valle Brembana, provincia di Bergamo. L'uomo sarebbe rimasto schiacciato da un pannello mentre stava lavorando a un muro. Il 118 ha inviato un'automedica e un'ambulanza, ma per il 59enne non c'è stato nulla da fare. Sul posto per i rilievi i tecnici di Ats, i carabinieri di Zogno e i vigili del fuoco di Bergamo.