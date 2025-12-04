Maschilisti anonimi, uomini in cura dal machismo

"Mettiamo le sedie in cerchio e osserviamo un minuto di silenzio. Alla fine, chi desidera può prendere la parola e condividere ciò che sta vivendo". Con questo semplice rituale si apre il percorso di autocoscienza maschile a cui ha preso parte l’inviata di "Realpolitik": un incontro dedicato agli uomini che cercano di liberarsi da schemi interiorizzati, retaggi culturali e comportamenti riconducibili al machismo.