Mascherine, Sgarbi sbotta in diretta: "Non servono, nessun medico dice che sono obbligatorie"

"Le mascherine non servono: lo dice anche il capo della Protezione civile e il professor Zangrillo. Se si rispetta il distanziamento non c'è bisogno di indossarla, non è obbligatoria, nessun medico dice che sono obbligatorie".

Vittorio Sgarbi è una furia nello studio di "Live - Non è la d'Urso" per affrontare le cinque sfere e difendere le sue idee negazioniste sul coronavirus e l'utilità delle mascherine, dopo la sfuriata nel corso dell'audizione in commissione Istruzione e Cultura alla Camera della scorsa settimana". Il sindaco di Sutri è stato anche ripreso da Barbara d'Urso per essersi avvicinato con l'intenzione di mostrare il cellulare.



"Mi sono scusato in più opinioni delle mie parole su quello che ho detto il 25 aprile", aggiunge il deputato, riferendosi alle parole con cui aveva minimizzato la pericolosità del coronavirus.