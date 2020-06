Paura per Sgarbi, rischia di annegare in Albania: soccorso in mare da figlia e bagnino

Attimi di paura per Vittorio Sgarbi, che venerdì 5 giugno ha rischiato di annegare durante un bagno in mare. E' accaduto in una spiaggia del litorale di Palasë, nel sud dell'Albania, dove era ospite nel resort "Green Cost". A soccorrerlo sono stati la figlia Alba e un bagnino del resort. Lo riportano i collaboratori del critico ferrarese.