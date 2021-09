Mascherine in classe, Ricciardi: "Vanno tenute anche se tutti gli alunni sono vaccinati"

Nel corso della conferenza stampa con il premier Draghi, il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi aveva assicurato che in classi di alunni vaccinati sarebbe stato possibile togliere le mascherine, tuttavia secondo il consulente del ministero della Salute, Walter Ricciardi, sarebbe ancora opportuno tenerle: "Anche i vaccinati possono, seppur in senza conseguenze gravi, avere l'infezione e trasmetterla - ha spiegato a "Morning News" - per cui è opportuno che in luoghi chiusi e affollati vengano rispettati i due parametri del distanziamento e delle mascherine".

Per Ricciardi: "Queste misure salvaguardano la possibilità di continuare a fare scuola in presenza. Nel momento in cui all'interno di una classe di vaccinati si diffondesse l'infezione, la classe verrebbe messa in quarantena e la didattica in presenza verrebbe sospesa".