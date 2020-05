 Mario Giordano si traveste da Assistente Civico: "Non si rendono conto ti ciò che accade nel Paese"

Mario Giordano contro gli assistenti civici. Il giornalista ha aperto la puntata di "Fuori dal Coro", indossando i panni dei volontari che dovrebbero controllare le zone della movida per evitare assembramenti pericolosi con tanto di paletta e fischietto.

Il conduttore però si dice completamente in disaccordo con l'idea del ministro Boccia: "I guardiani dello spritz e dell'aperitivo, il paese sta bruciando e questi cosa si inventano? E come dovrebbero controllare? Con il sorriso, ha detto così il ministro Boccia. Tu prendi 60 mila persone e le mandi a controllare con il sorriso? Questi non si rendono conto di ciò che sta succendendo nel Paese".