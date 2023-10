Mario Giordano presto nonno, il messaggio della figlia a "Dritto e Rovescio"

Ospite a "Dritto e Rovescio" il giornalista e conduttore di "Fuori dal Coro" Mario Giordano riceve un emozionante messaggio da parte della figlia Alice: "Caro papà, mi hanno chiesto di parlarti del nuovo ruolo che ti aspetta da qui a poche settimane, ossia quello di nonno e sappi che questa volta la "multa" per aver utilizzato la parola "nonno" la pagherà Paolo Del Debbio al posto mio".

"Volevo solo dirti che non so bene come si faccia il genitore - prosegue la figlia di Mario Giordano - penso che lo imparerò strada facendo ma tu e la mamma siete sicuramente l'esempio migliore che potessi desiderare. Qui Antonio si è già attrezzato per far diventare la piccola che arriverà, Agata, una gran tifosa del Milan - ha detto Alice in dolce attesa mostrando un body con i colori della squadra - ma io non vedo l'ora di sentirti recitare come ninna nanna la formazione del grande Toro".

Al termine del video messaggio, Mario Giordano spiega al conduttore Paolo Del Debbio la decisione di istituire una multa sulla parola nonno: "Sono contentissimo come puoi immaginare ma sentirmi chiamare nonno Mario mi fa un certo effetto. Stasera la multa tocca a te come ha precisato mia figlia Alice", ha concluso scherzosamente il giornalista.