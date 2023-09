"Fuori dal Coro", ottima ripartenza per il programma di Mario Giordano

Mercoledì 6 settembre su Retequattro , ottima ripartenza di stagione per "Fuori dal Coro" , il programma di Mario Giordano che ha raggiunto il 9,93% di share individui con 1.249.000 spettatori totali.

Tanti i temi di cui si è parlato nella prima puntata a partire da un approfondimento sulle occupazioni abusive delle case e sulla gestione dell’immigrazione, con l’immancabile cavallo di battaglia “Ladri di case”: nel corso degli anni Mario Giordano e la sua squadra sono riusciti ad aiutare moltissime famiglie a rientrare in possesso delle proprie abitazioni. Non è poi mancato un approfondimento sui temi economici e, in particolare, sul superbonus.