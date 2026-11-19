L'ex iridato, difeso dagli avvocati Giuseppe Napoleone e Cesare Placanica, ha sempre respinto l'accusa di aver usato violenza alla donna e di averle puntato una pistola. Inoltre, in merito all'episodio della palestra, Mario Cipollini ha negato le accuse spiegando che, invece, si era limitato a prenderla per un polso durante una discussione sui figli. Tutti i reati per la Corte d'appello di Firenze si sono estinti per decorso del tempo.