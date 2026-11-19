Reati prescritti: per questo l'ex campione del mondo di ciclismo Mario Cipollini è stato prosciolto dalla corte d'appello di Firenze. In primo grado, era stato condannato a Lucca a tre anni con l'accusa di lesioni, maltrattamenti e minacce alla ex moglie Sabrina Landucci oltre a minacce ai danni del compagno di lei, il calciatore professionista Silvio Giusti. Cipollini non si è presentato in aula.
La denuncia dell'ex moglie
La vicenda emerse nel 2017, dopo la denuncia presentata dalla donna per un'aggressione dell'ex marito avvenuta, in presenza di testimoni, in una palestra di Sant'Alessio di Lucca, dove lei lavorava. La donna fu dimessa con una prognosi di sette giorni. Da lì in poi, secondo l'accusa, mentre lei intraprendeva una relazione sentimentale con l'attuale compagno, tra il 2016 e il 2017 avrebbe subito in diverse occasioni aggressioni fisiche e psicologiche.
Cipollini ha sempre respinto l'accusa di violenza
L'ex iridato, difeso dagli avvocati Giuseppe Napoleone e Cesare Placanica, ha sempre respinto l'accusa di aver usato violenza alla donna e di averle puntato una pistola. Inoltre, in merito all'episodio della palestra, Mario Cipollini ha negato le accuse spiegando che, invece, si era limitato a prenderla per un polso durante una discussione sui figli. Tutti i reati per la Corte d'appello di Firenze si sono estinti per decorso del tempo.