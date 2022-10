Mario Cipollini, la ex Sabrina Landucci: “Percorso difficilissimo”

Sabrina Landucci, ex moglie di Mario Cipollini, esprime soddisfazione a "Pomeriggio Cinque" per la condanna a tre anni arrivata al termine di un processo che ha visto l'ex campione del mondo di ciclismo

imputato dei reati di lesioni e minacce nei confronti della donna. "Sono contenta anche se è stato un percorso difficilissimo" ha commentato.

La donna aveva denunciato Cipollini nel gennaio 2017

Sabrina Landucci -

. "La difesa mi ha fatto molto, molto male - continuami sono sentita veramente offesa e soprattutto la cosa che mi ha ferito più di tutto è l'immagine di una madre inadeguata che ha dato di me, quando io ho lottato per tutta la vita e sono qui per i miei figli".

L'amarezza per quanto subito lascia spazio alla speranza: "Spero che questa condanna serva per tutte quelle persone che per tanti anni non sono riuscite a fare questo passo".