L'ex moglie di Cipollini ai giudici: "Mi puntò una pistola alla tempia"

"Mi puntò la pistola alla tempia, mi seguiva in auto, mi picchiava, mi insultava". Era un vero inferno la vita per Sabrina Lancucci, ex moglie del campione di ciclismo Mario Cipollini, secondo quanto emerge dalla testimonianza di lei davanti ai giudici. La signora Landucci ha ricostruito gli ultimi quattro anni di convivenza nella seconda udienza del processo a Lucca, in cui il marito è imputato per stalking, lesioni e maltrattamenti.

Pistola alla tempia -. L'episodio più sconcertante, scrive il "Corriere della Sera", avvenne poco prima della separazione. "Eravamo nella nostra casa di Monte San Quirico (Lucca) - ha detto la donna in tribunale - e abbiamo litigato per l'ennesima volta. Lui era rientrato all'alba e io ho pensato a un tradimento. Gliel'ho detto, lui mi ha picchiato e trascinato in camera. Poi mi ha puntato la pistola carica alla tempia".

Il racconto dell'inferno - Scene da film dell'orrore. "Non era neanche la prima volta - ha continuato la Landucci -. Già altre volte mi aveva rincorso con la pistola". Dopo le aggressioni, ha aggiunto la donna, Cipollini si pentiva, piangeva e chiedeva perdono, tanto che lei a lungo non volle denunciarlo, ha spiegato, per non rovinargli la carriera. Ma poi le violenze riprendevano. Secondo la donna, gli atti persecutori sarebbero continuati anche dopo la separazione. E una volta ci fu anche un inseguimento. "Ero in auto con un'amica - ha detto la Landucci -. Lui ci ha inseguito e a un certo punto ci ha tagliato la strada. E' uyscito dall'auto e ha preso a calci la nostra".

Sabrina Landucci e Mario Cipollini si sposarono nel 1993 e la crisi arrivò nel 2005 con il flirt tra il ciclista e la modella Magda Gomes. Successivamente i due tentarono di riconciliarsi, ma senza successo e annunciarono la separazione. Cipollini e la Landucci hanno due figlie, Lucrezia e Rachele.