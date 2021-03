Lucca, Mario Cipollini a processo per lesioni ex moglie: rigetta accuse

Accusato di lesioni personali e minacce dall'ex moglie Sabrina Landucci, Mario Cipollini ha negato tutte le circostanze e i reati che gli vengono contestati. L'ex campione di ciclismo è stato ascoltato in udienza in tribunale a Lucca. Cipollini ha rigettato ogni accusa, in particolare l'episodio relativo al 2012 in cui avrebbe minacciato la donna puntandole una pistola.