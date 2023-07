Omicidio di Marina Luzi, il cognato: "Microchip nei vaccini Covid, mi ha contagiato e le ho sparato"

"Marina appartiene alla massoneria ed è, non lei sola, la causa del peggioramento delle mie condizioni fisiche", ha detto l'ex falegname. Ha continuato: "Loro, che si sono vaccinati contro il Covid, hanno contribuito ad aumentare i miei malesseri fisici. Da due anni mi perseguitano e sono stanco. I motivi del mio gesto li trovate nel mio pc e in una chiavetta Usb".

Arresto convalidato

Andrea Marchionni ha ucciso la compagna di suo fratello con un colpo di pistola al volto. Subito dopo si è costituito ai carabinieri. Il gip Francesca D'Orazio ha convalidato l'arresto e ha disposto la custodia in carcere dell'uomo a causa della sua pericolosità sociale e per il rischio di reiterazione del reato. Nell'ordinanza di convalida del fermo, il gip evidenzia come Marchionni abbia "lucidamente approfittato del fatto che Marina fosse sola", prima di prendere la pistola e spararle.