In primo grado i due fedeli erano stati condannati a cinque mesi e dieci giorni di reclusione e a ciascuno era stata comminata una multa di 800 euro. La difesa aveva impugnato la sentenza, citando la libertà religiosa e sostenendo che l'uso della cannabis fosse legato al culto di Shiva. Infatti, nell'eremo era presente un altare votivo. Oltre al profilo dei due imputati - incensurati, economicamente autosufficienti, senza contatti con circuiti illegali - la difesa aveva inoltre evidenziato le modalità rudimentali della coltivazione e l'assenza di qualsiasi elemento riconducibile allo spaccio.