Marghera (Venezia), si dà malato ma il datore di lavoro scopre che va a giocare a golf: indagato

Secondo il Pm Andrea Petroni l'uomo, residente a Tortona (Alessandria), al di là del rapporto fiduciario venuto meno con l'azienda, potrebbe aver ingannato per mesi l'Inail di Venezia dove era stata aperta la posizione per infortunio. La vicenda è già in fase avanzata di indagini tanto che la Procura e le altre parti hanno conferito gli incarichi per le perizie mediche. L'indagato si farebbe forte di certificati medici, di un intervento chirurgico alla spalla e della relativa documentazione sanitaria.