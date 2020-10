Marco Carta assolto in appello: “Felice, ma ho perso un anno e mezzo”

“È bellissimo e sono felice”, Marco Carta commenta così la sentenza di assoluzione in appello dopo l’accusa di furto di sei t-shirt per un valore di 1200 euro. “Ora sono arrabbiato, la situazione è chiusa ma io ho perso un anno e mezzo”, il cantante a "Domenica Live" spiega le difficoltà affrontate durante l’iter giudiziario che l’ha visto protagonista.

“Contro di me è stato fatto un processo mediatico - continua Marco - ognuno ha detto quello che voleva”. E adesso che tutto è passato Carta racconta di avere solo un grande rammarico: “Mi dispiace che oggi mia nonna non sia qui per vivere questo momento”.