Marcia su Roma, al Colosseo spunta manifesto di Mussolini: rimosso dalla polizia

Il Movimento Nazionale in un comunicato ha scritto: "Vogliamo rivendicare un pezzo di storia d'Italia che una certa fazione politica vorrebbe far cadere nell'oblio. La Marcia su Roma, in un momento in cui il Paese era devastato dalle macerie della I Guerra Mondiale, ha ridato forza, speranza e grandezza a una Nazione e a un popolo di combattenti". Le forze dell'ordine hanno provveduto a rimuovere il manifesto contenente le farneticazioni neofasciste.

