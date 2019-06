Trova il cane senza vita, 90enne di Civitanova Marche muore di crepacuore

"Era innamorata pazza di lui e il suo cuore non ha retto al colpo di trovarlo in casa morto". La dichiarazione fatta a Cronache Maceratesi dalla figlia di Rosa Marcantoni, 90enne di Civitanova Marche (Macerata), non lascia dubbi sul profondo sentimento che legava la nonnina al suo Pupi, un meticcio di 6 anni, arrivato in famiglia dopo che era rimasta vedova. Quando la donna lo ha rinvenuto senza vita in casa, tornando da alcune commissioni in città, ha avuto un malore che non le ha lasciato scampo.