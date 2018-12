Tragedia in discoteca, indagini: molte più presenze del consentito

La notte tra il sette e l'otto dicembre nella discoteca Lanterna azzurra di Corinaldo (Ancona) ci sarebbero state molte più presenze di quanto consentito dalle norme. E' quanto emerge dalle indagini sulla morte delle sei persone schiacciate dalla calca. A fronte di una capienza delle due sale aperte di 731 persone (459 in quella principale, 272 in quella più piccola, usata per fumare), ci sarebbero stati molti più spettatori.