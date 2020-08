Strage di Corinaldo, morta la madre di una delle vittime: "Un nuovo angelo in cielo"

Come riporta Il Resto del Carlino, Cinzia Gregorini avrebbe festeggiato il suo compleanno lunedì. Giorno in cui potrebbe svolgersi il funerale.

“Cinzia ha dimostrato una forza e una dignità non comuni", ha commentato la legale di famiglia, Irene Ciani. "Nonostante la malattia e nonostante debilitata, è stata sempre presente accanto ai figli, al marito e a me nel corso delle indagini, fino all’ultimo, ferma nella volontà di avere giustizia per Benedetta, per tutte le vittime. Un dolore incommensurabile quello vissuto da Cinzia, un dolore che l’ha segnata profondamente anche nella sua lotta contro questa malattia, che si è ripresentata e non le ha dato scampo. Cinzia doveva poter contare sull’amore della figlia per curarsi e non doveva piangerla perché uccisa come tutti sappiamo. Adesso, ancora di più e per Cinzia combatteremo per vedere tutti in responsabili, tutti, a processo e assicurati alla giustizia”.