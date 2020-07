Strage nella discoteca di Corinaldo, condannata la banda dello spray

Sono stati condannati, con pene dai 10 ai 12 anni, tutti gli imputati nel processo per i fatti della discoteca "Lanterna Azzurra" di Corinaldo, nell'Anconetano. Per i sei della banda dello spray sono stati riconosciuti tutti i campi di imputazione tranne l'associazione per delinquere. Nella notte tra il 7 e l'8 dicembre 2018 morirono nella calca cinque minorenni e una madre di 39 anni.