Spray urticante ai concerti trap: i precedenti da Ghali a Sfera Ebbasta

5 marzo 2018, ​Nonantola (Modena) - Spray al peperoncino al concerto di Gué Pequeno al Vox: scene di panico. I carabinieri denunciano i giovani responsabili dell'uso della bomboletta urticante, sequestrata. 6 luglio 2018, Cinisello Balsamo (Milano) - Spray al peperoncino al concerto di Sfera Ebbasta al Rugby Sound all’isola del Castello: nessun ferito e concerto portato al termine. 8 settembre 2018, ​Mondovì (Cuneo) - Spray al peperoncino al concerto di Sfera Ebbasta durante il Festival Wake Up. 8 novembre, Milano - Questo è l'ultimo episodio prima della tragedia dell'Anconetano di cui la cronaca è a conoscenza. Uso di spray al peperoncino all'interno dell'Alcatraz durante l'esibizione di Achille Lauro: una ragazza in stato di shock.

Gli effetti dello spray al peperoncinoL'uso dello spray al peperoncino come mezzo di autodifesa e autorizzato solo in caso di legittima difesa è regolamentato dal decreto ministeriale 103 del 12 maggio 2011. Dal 2014 è uno strumento in dotazione alle forze dell'ordine.



Il flacone da 20 ml con una gittata inferiore a tre metri è acquistabile anche nei supermercati, in farmacia, oltre che online e si trova a un prezzo sotto i 30 euro. Non può essere venduto ai minori di 16 anni.



La sostanza urticante è la capsaicina, un composto chimico presente nelle piante Capsicum, tra cui, appunto, c'è il peperoncino piccante. Questa sostanza, se inalata, provoca forti e istantanee irritazioni alle mucose e agli occhi. Se la concentrazione di capsaicina è nei limiti di legge, l'irritazione dura circa 20 minuti.