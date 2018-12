Chi è Sfera Ebbasta, il trapper che era atteso nella discoteca dell'Anconetano

Ciuffo colorato, tatuaggi ben in vista, il simbolo dei dollari, vestiti e accessori di marca, da star social a fenomeno di piazze e discoteche il passo per Sfera Ebbasta è stato breve.



Perso il papà a 13 anni e lasciata la scuola a 16, Gionata Boschetti si muove nel background della periferia milanese lasciando traccia di sé sui muri tra Sesto, Corsico e Cinisello con la tag da writer Sfera. Con l'esplosione dei social network, racconta di aver deciso di iscriversi a Facebook con il nome di Sfera e aggiungendo il cognome Ebbasta. Questa l'origine del suo nome d'arte.



Dopo il successo dell'ultimo album, "Rockstar", triplo disco di platino e disco più venduto in Italia nel primo semestre del 2018, e dopo il tutto esaurito in Italia e in Europa dello "Sfera Ebbasta Rockstar tour" (oltre 50 date da aprile, compresa quella di Corinaldo, e milioni di spettatori), l'artista aveva già annunciato le date del nuovo "Sfera Ebbasta – Popstar tour 2019": tre live, da aprile 2019, a Roma, Napoli, Milano.



Proprio il 7 dicembre il trapper ha spento 26 candeline.