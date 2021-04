Soluzione fisiologica spacciata per vaccino Pfizer, il medico indagato: "L'ho fatto perché pressato dalle richieste"

Dichiarazioni spontanee - Secondo quanto scrive Fanpage, il medico avrebbe giustificato così quelle inoculazioni, rendendo dichiarazioni spontanee alla presenza del suo avvocato. Indagato per falso ideologico e lesioni personali commesse da pubblico ufficiale, avrebbe dichiarato: "Non volevo far fare brutta figura al servizio sanitario".

Molti aspetti della vicenda restano ancora da chiarire e le indagini vanno avanti, mentre sono stati sequestrati documenti che attestano i consensi preliminari firmati dai pazienti. Ancora non si è capito, in particolare, dove siano finite le sei fiale Pfizer consegnate al medico per vaccinazioni nel suo studio di Falconara o a domicilio da ultra 80enni non in grado di muoversi. Il medico si sarebbe limitato a dire di non ricordare come abbia utilizzato quelle dosi.