Sirolo (Ancona), ucciso con una fiocina in strada dopo una lite: killer in fuga

Un giovane è stato ucciso in strada a Sirolo, in provincia di Ancona, a colpi di fiocina.

Secondo la ricostruzione, l'omicidio sarebbe avvenuto per futili motivi, durante una lite per la lentezza di una vettura. La vittima era in un auto con un amico, l'aggressore su un altro veicolo: a un certo punto, durante il diverbio, quest'ultimo avrebbe tirato fuori un fucile da sub e colpito l'altro automobilista con una fiocina, per poi darsi alla fuga.