Senigallia (Ancona), travolse e uccise 81enne: individuato conducente

Il 19 novembre Sigrid Tschope , questo il nome della vittima, stava attraversando la strada insieme al suo cane, che è stato investito da un furgone, il cui conducente si è fermato. La donna sarebbe stata, invece, agganciata da un altro mezzo e trascinata per chilometri fino al centro della città. La Procura di Ancona ha aperto un fascicolo per omicidio stradale.

Il corpo trascinato per 8 km - La vittima stava attraversando la strada sotto la pioggia battente quando è stata investita dal furgone. Il cane è morto sul colpo ed è stato ritrovato sul luogo dell'incidente assieme al bastone da passeggio che apparteneva alla proprietaria. Il corpo della vittima è stato successivamente trovato a 8 km di distanza, in via Podesti, nell'abitato di Senigallia.



Fondamentali le telecamere di videosorveglianza - La polizia stradale ha utilizzato le telecamere di videosorveglianza per meglio capire la dinamica dell'incidente che ha causato la morte di Sigrid Tschope. A notare il corpo dell'anziana, sul ciglio della strada, in via Podesti, vicino all'abitato di Senigallia, era stato un automobilista di passaggio. Il primo schianto era però avvenuto davanti alla stazione ferroviaria di Marzocca. Il conducente di un furgone non avrebbe fatto in tempo a schivare l'animale, che forse era stato già investito da un altro mezzo, e ha avvisato le forze dell'ordine, rimanendo ad attenderle sul posto.