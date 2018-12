Pesaro, caccia ai killer di Natale: al vaglio le immagini di 4 telecamere

In ognuno dei quattro filmati compaiono i due killer: i loro volti non sono riconoscibili perchè parzialmente coperti dai cappelli ma le tecniche per la ricostruzione somatica potrebbero consentire agli investigatori di dare una fisionomia a quelle ombre. Non si concentra però solo su questi particolari la ricerca di esecutori e mandanti del delitto, ordinato dalla ndrangheta per punire la famiglia che nei primi anni del duemila aveva consentito di sgominare la cosca dei Crea Rizziconi.



In Calabria e nelle Marche i carabinieri hanno perquisito almeno quindici abitazioni di famiglie, convinti che una di queste potrebbe aver agito da appoggio dei sicari. Tra queste anche quella dei Crea a Rizziconi dove era in corso la cena di Natale.