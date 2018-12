Omicidio del fratello del pentito, Libera: "Il delitto pone molti interrogativi sulla protezione"

E' chiaro, sostiene l'associazione di don Ciotti in una nota, "che qualcosa non ha funzionato e che c'è stata qualche falla nel sistema. Interrogativi che necessitano di risposte immediate, ferme e decise da parte dei rappresentanti del governo e dello Stato". Perché nella lotta alle mafie "non ci possono essere zone d'ombra, non possiamo rischiare di alimentare sfiducia e dubbi su un sistema di protezione che ha garantito nella maggior parte delle situazioni riguardanti i collaboratori di indebolire con le loro dichiarazioni il sistema mafioso e di contribuire in molti casi a riscrivere tante verità nel nostro paese".



Insomma, secondo Libera se da parte delle istituzioni non arriverà, ferma e forte, una risposta al delitto, il rischio è che molti pentiti possano decidere di smettere di collaborare per timore che gli ex compagni possano vendicarsi uccidendo i loro familiari anche se lo Stato ha garantito loro protezione.