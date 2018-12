Il direttore di Tgcom24 ha voluto intervenire sul caso di Marcello Bruzzese, ucciso in pieno centro a Pesaro davanti alla sua abitazione. "Lo Stato sbaglia a sottovalutare la memoria lunga della 'ndrangheta", ha detto Paolo Liguori in una chiacchierata con il giornalista Klaus Davi che ha aggiunto: "L'odio per i pentiti dimostra quanto sono utili per contrastare la mafia. Ieri la 'ndragheta ha dato tre messaggi: non mi dimentico nemmeno dopo 20/30 anni; la tua famiglia da ora in poi dovrà soffrire il giorno di Natale; e facciamo quello che vogliamo e dove vogliamo". D'accordo il direttore di Tgcom24: "Quando scappa un morto così non bisogna pregare per il morto, ma per lo Stato che è forte coi deboli, con chi sbarca da un barcone senza nulla, ma con la 'ndragheta cosa fa?"