Omicidio Pamela Mastropietro, Appello: confermato l'ergastolo a Oseghale 

Ha preso il via regolarmente ad Ancona, nonostante il vasto incendio scoppiato nella notte nel porto della città marchigiana, il processo d'appello per l'omicidio di Pamela Mastropietro, la 18enne romana uccisa e fatta a pezzi a Macerata il 30 gennaio 2018. Presente l'imputato, Innocent Oseghale, 32 anni, il pusher nigeriano già condannato all'ergastolo in primo grado in Assise a Macerata. In aula, oltre ai legali di difesa, ci sono, tra gli altri, alcuni famigliari di Pamela, la madre e la nonna di Pamela ma non il papà, affiancati dallo zio della ragazza e legale di parte civile, l'avvocato Marco Valerio Verni.