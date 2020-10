Pamela, Oseghale: "Morì dopo un malore, non l'ho uccisa io"

ansa

Innocent Oseghale, il pusher nigeriano imputato ad Ancona per l'omicidio di Pamela Mastropietro in Corte d'assise d'appello, ribadisce: "Non l'ho uccisa". In alcune dichiarazioni spontanee spiega che la ragazza ebbe un malore dopo aver preso eroina. "Ho fatto una cosa terribile - dice sullo smembramento del corpo, di cui si è preso la responsabilità - ma voglio pagare per quello che ho fatto, non per quello che non ho fatto".