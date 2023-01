Migranti, 10 minori fuggono da centro accoglienza di Senigallia

Tredici migranti minorenni, dei 39 sbarcati ad Ancona in questi giorni con le navi Ocean Viking e Geo Barents, si sono allontanati dalla struttura della Caritas in cui erano ospitati a Senigallia.

Tre, però, hanno fatto ritorno in serata e gli operatori della Caritas ritengono che qualcun altro potrebbe tornare in nottata o sabato. I ragazzi che si trovano nella struttura hanno tra i 15 e i 17 anni (in qualche caso l'età è da verificare), vengono da vari Paesi africani.