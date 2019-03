Elisabetta, 8 anni, abruzzese, era in coma dal primo febbraio, dopo un delicato intervento al cuore all'ospedale di Ancona. Ma, come per miracolo, proprio quel suo cuore malandato per una rara cardiopatia è tornato a battere regolarmente, dopo una sorpresa fatta a mamma Serena dal Comitato Genitori Bambini Cardiopatici Torrette. La donna, infatti, che ha dovuto sospendere il suo lavoro di ballerina per seguire la figlia malata, ha potuto danzare in corsia, fuori dalla stanza della sua piccola, con Ivan Cottini, l'ex ballerino di Amici affetto da Sla. La storia del lento risveglio della bimba dopo quei passi sulle punte è raccontata dal quotidiano Il Centro. Il papà: "Mai smettere di lottare".