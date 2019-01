Ivan Cottini: "Combatto la sclerosi danzando e con un calendario benefico"

Ivan Cottini non si arrende alla malattia che lo affligge in una delle forme più aggressive, la sclerosi multipla, e scende in campo per aiutare chi è il difficoltà. Il modello e ballerino marchigiano ha realizzato un calendario intitolato “Tutto l’amore di un padre con la figlia di tre anni. Il progetto finanzierà una struttura per disabili a esordio infantile a sud di Addis Abeba, in Etiopia, tramite l’associazione di volontariato “Gena Zare“, a cura di Fabrizio Perotto e Elisabet Kereba. "Mi sono rimesso in gioco - racconta Ivan - tornando a posare nudo per beneficenza e mostrando al mondo che si può essere belli, protagonisti e registi della propria vita anche se malati e condannati". A oggi Ivan è il primo malato di sclerosi a ballare. "La danza - spiega - è la mia cura alla malattia, insieme a mia figlia Viola, concepita sospendendo le cure salvavita con conseguente aggravo della malattia".