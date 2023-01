Maltempo Marche, Senigallia: Misa oltre 3 metri, "salire ai piani alti"

"il Misa a Bettolelle è arrivato ai 3 metri superando i livelli di guardia" e dunque l'amministrazione invita a "salire ai piani alti". In via precauzionale, sono state chiuse varie strade come quella che collega Brugnetto a Bettolelle, lo stradone del Misa, ma anche alcuni supermercati come il Centro Commerciale Conad di Via Abbagnano, l'MD, il Sì con Te e Amico Market.

Chiusi anche l'ufficio postale di via Fratelli Bandiera e il Distretto Sanitario di Via Campo Boario fino alle 10. Le pattuglie delle Forze di Polizia, della Protezione Civile e Volontari stanno avvisando la cittadinanza e il Comune invita la cittadinanza a tenersi informati sui canali istituzionali dell'amministrazione di Senigallia.

Piove anche ad Ascoli Piceno mentre nelle zone più interne, ad Arquata nel cratere sismico, sta nevicando: al momento non si segnalano comunque particolari richieste d'intervento. In provincia di Macerata, pompieri al lavoro per sgombrare strade da rami e piante, ad esempio a Camerino, e per allagamenti a Montecassiano.

Nel Fermano il maltempo ha colpito in particolare la costa, Porto Sant'Elpidio e Porto San Giorgio, con alberi precipitati sulla sede stradale per il forte vento unito alle precipitazioni.

Criticità diffuse anche nel Pesarese, dove si registrano frane, allagamenti e alberi caduti: a causa delle forti piogge, i fiumi sono pieni; chiamate ai vigili del fuoco anche a Fermignano, per il Metauro che sarebbe tracimato in qualche punto.