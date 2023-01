Maltempo, allerta arancione in Emilia-Romagna e Marche

Allerta maltempo in Emilia-Romagna e Marche.

La Protezione civile ha valutato da lunedì, per le due Regioni, l'allerta arancione (gialle invece in Abruzzo, Molise, Umbria, Campania e Basilicata). La perturbazione che sta interessando l'Italia porterà ulteriori precipitazioni e neve anche a bassa quota nelle prossime ore. Nevicate sparse, al di sopra dei 200-400 metri, sono previste anche in Veneto, Lombardia sud-occidentale e Piemonte meridionale.