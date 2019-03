Macerata, invade la corsia opposta, uccide una coppia e ferisce i due figli: arrestato un pregiudicato marocchino

Gianluca Carotti, 47 anni ed Elisa Del Vicario, 40 anni, stavano tornando da una festa di carnevale e si trovavano lungo la SS16 di Porto Recanati, nel Maceratese, sui sedili posteriori anche i due figli, avuti da relazioni precedenti. Improvvisamente un'Audi arriva a tutta velocità invadendo la corsia dove viaggiava la Peugeot della famiglia. L'impatto è violentissimo. Per la coppia non c'è scampo, i figli, una bambina di 10 anni e un bambino di 8 rimangono feriti. Alla guida dell'Audi impazzita c'è Marouane Farah, un 34enne marocchino con precedenti per droga, che è stato arrestato dalla polizia per omicidio stradale. In auto con lui anche altri due connazionali, rimasti feriti. I tre sono stati sottoposti ad alcoltest e narcotest e sarebbero risultati positivi.