"L'aborto più grave della pedofilia", don Andrea fa marcia indietro: "Non l'ho detto"

Hanno destato molto scalpore le sue frasi su aborto e pedofilia di qualche giorno fa: oggi don Andrea Leonesi, vicario del vescovo di Macerata Nazzareno Marconi, prova a sfuggire ai riflettori. Le telecamere di "Pomeriggio Cinque" sono riuscite a raggiungerlo.

"Non ho detto che l'aborto è più grave della pedofilia - prova a spiegare all'inviata del programma di Barbara d'Urso - ora sto andando a portare l'Eucarestia, comunque se qualcuno si è sentito offeso chiedo scusa". Parole che comunque non hanno convinto la conduttrice: "Lo invito a venire in diretta in trasmissione per vedere cosa dice davanti a tre milioni e mezzo di telespettatori".