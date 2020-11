Macerata, il vicario del vescovo: “Peggio l’aborto o la pedofilia? Il primo è il più grave di tutti"

L’omelia è iniziata con un elogio alla Polonia per la controversa legge antiabortista recentemente approvata: “Ci ha colpito la scelta che ha fatto la Polonia, sono arrivati a fare una legge per cui anche il feto malformato non si può abortire. Oggi una cosa simile provate a dirla in Italia”. A questo punto il vicario ha chiesto ai fedeli se fosse più grave l’aborto o un atto di pedofilia, aggiungendo poi: “Il problema di fondo è che siamo così impastati in una determinata mentalità. Con questo non voglio dire che l’atto di pedofilia non sia niente, è una cosa gravissima. Ma cosa è più grave?”. Il sacerdote ha poi ironizzato sulle proteste delle donne e delle femministe polacche contro l'applicazione della legge.

Don Antonio Leonesi si è poi soffermato sul matrimonio cristiano, “che dovrebbe testimoniare la sottomissione della Chiesa a Cristo”, allo stesso modo, spiega il vicario, “la moglie deve pensare solo a stare sottomessa al marito”. L’omelia si è conclusa con un auspicio, "Che il Signore ci conceda una nuova generazione di politici cristiani che invertano la tendenza", in modo da seguire l’esempio polacco. Alcuni spezzoni dell’omelia sono stati pubblicati sui social e sul sito di "Cronache Maceratesi".