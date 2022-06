Filottrano (Ancona), martellate alla moglie: la crede morta e si suicida

Litiga in casa con la moglie e poi la colpisce con un martello in testa numerose volte.

Dopo, credendola morta, fugge e si suicida. E' accaduto in zona Santa Maria a Filottrano (Ancona). I carabinieri del posto, coordinati dalla Compagnia di Osimo, stavano cercando l'uomo, 52enne di origine moldava, per arrestarlo per tentato omicidio ma lo hanno trovato morto. La moglie, circa 50 anni, anche lei moldava, ha riportato gravi ferite ma non è in pericolo di vita.