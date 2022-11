Femminicidio di Fano, "il figlio di Anastasiia è rimasto solo a due anni: cerchiamo i parenti"

Era arrivato a marzo, sfollato dall'Ucraina in guerra, con la mamma 23enne Anastasiia Alashri di Kiev e il papà, un 42enne con doppia cittadinanza egiziana e ucraina.

E, ora, a due anni si ritrova improvvisamente solo a Fano (Pesaro-Urbino), dopo che il padre ha ucciso a coltellate la madre che si era separata da quell'uomo portando via con sé il figlio. "Cerchiamo i parenti", è l'appello dei colleghi della vittima, che si era presto inserita nella realtà di Fano, dove lavorava come cameriera in un ristorante, dando occasionalmente lezioni di pianoforte. Del piccolo ora si stanno occupando i servizi sociali del Comune, che a Il Messaggero affermano: "E' in sicurezza, dove non è possibile dirlo". E la strada per rintracciare altri suoi famigliari appare molto in salita.