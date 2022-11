Fano (Pesaro-Urbino), 23enne trovata uccisa a coltellate: bloccato ex marito | Era fuggita dalla guerra in Ucraina

A Fano (Pesaro-Urbino) è stata trovata morta, uccisa a coltellate , una 23enne ucraina, Anastasiia Alashri : il cadavere, con i segni di tre coltellate, è stato rinvenuto nelle campagne di Villa Giulia.

Il presunto autore, l'ex marito, un egiziano di 42 anni, è stato bloccato alla stazione di Bologna . La giovane, giunta in Italia a marzo dopo essere fuggita da Kiev a seguito della guerra che ha colpito l'Ucraina, lavorava in un ristorante di Fano: domenica non si era presentata al lavoro ed è stato dato l'allarme. La giovane, a quanto pare, prima di morire era andata dall'ex per riprendersi alcuni capi d'abbigliamento.