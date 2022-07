Fano, bimbo di 8 anni e il padre annegano in mare: in ospedale l'altro figlio

L'altro figlio dell'uomo, di 13 anni, è stato trasportato in eliambulanza all' ospedale regionale di Torrette di Ancona . Il corpo del piccolo è stato individuato, nei pressi di una scogliera, dopo diverse ore di ricerche da parte dei vigili del fuoco e della Guardia costiera. I primi soccorsi erano stati prestati, in mattinata, dai gestori dello stabilimento e dai bagnini, che hanno riportato a riva l'uomo e il ragazzino più grande.

Mare agitato con bandiera rossa

- Il mare a Fano era molto agitato fin dalla mattina e sulle spiagge sventolava la bandiera rossa proprio per segnalare che la balneazione è pericolosa. Il padre e i due figli si trovavano nei pressi delle scogliere frangiflutto. All'arrivo dei soccorritori, il ragazzino più grande è stato subito ventilato in acqua e trasportato in un luogo in cui gli sono state praticate le prime manovre rianimatorie. Per il padre invece non c'è stato nulla da fare mentre il bimbo di 8 anni, inizialmente disperso, è stato individuato e recuperato dopo alcune ore. Tra le ipotesi c'è anche quella di malori dovuti a una congestione. Sul caso lavorano anche gli uomini della polizia locale di Fano.