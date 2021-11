Macerata: è morta nonna Peppina, simbolo del terremoto del 2016  

web

E' morta nonna Peppina, la figura simbolo dei terremotati marchigiani. Giuseppa Fattori, questo il suo vero nome, avrebbe compiuto 99 anni tra una settimana. Dopo il sisma del 2016 l'anziana era stata stata costretta ad abbandonare la sua casa, giudicata pericolante, in provincia di Macerata. Dopo sfratti e denunce, la famiglia era però riuscita a dare il via ai lavori per ricostruirla.