Coronavirus, Marche: niente premi a medici e infermieri, sì a dirigenti

Sono ancora in prima linea nella battaglia contro il coronavirus. Sono i medici e gli infermieri marchigiani che non hanno ricevuto ancora i premi del bonus covid annunciati nel mese di maggio dalla Regione Marche. Nel frattempo, però, c'è un documento della stessa regione, datato 7 agosto, che autorizza il pagamento del 30% dello stipendio mensile, da gennaio a luglio 2020, per ben 82 dirigenti.

Il provvedimento risulta essere al momento congelato. "Fuori dal Coro" ha provato a intervistare la dirigente del servizio Salute della Regione, Lucia Di Furia, presente nella lista dei beneficiari del premio. Di Furia, però, ha respinto i numerosi tentativi dell'inviato del programma di Mario Giordano andato sul posto per intervistarla.

Presenti nella lista anche i dirigenti dello Sport e del Turismo, insieme a tanti altri, che durante il periodo del lockdown sono stati fermi e hanno lavorato da remoto. "Crede sia giusto ricevere un bonus del genere?", chiede il giornalista. "Guardi, non lo deve chiedere a me", è la risposta del dirigente dello Sport della Regione.